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        Beyşehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 16:01 Güncelleme: 06.02.2024 - 16:24
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        Beyşehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için anma programı düzenlendi.

        Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği tarafından şehir merkezinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Katılımcılara lokma ikram edildi.

        Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Orada kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet diliyorum. Kurtarma ekiplerimiz o an oradaydı, devletimiz oradaydı, bütün sivil toplum örgütleri oradaydı, belediyeler oradaydı, halkımız oradaydı. Allah bir daha vermesin." dedi.

        Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker ise depremin yaşanmasının hemen ardından Beyşehir'de tüm kadınlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak depremzedelere yardım ulaştırabilmek için seferber olduklarını anlattı.

        Programa, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, derneğin yönetim kurulu üyeleri, dernek üyesi kadınlar, kurum amirleri, siyasi parti ilçe başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkan adayları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

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