Konya'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
E.G. (58) yönetimindeki 20 AHY 747 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolu Akçayazı Mahallesi yakınında devrildi.
Kazada tırdaki Y.G. (59) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü E.G, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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