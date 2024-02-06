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        Konya'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

        Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:36 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:03
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        Konya'da tırın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü
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        Konya'nın Karapınar ilçesinde yoldan çıkan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        E.G. (58) yönetimindeki 20 AHY 747 plakalı tır, Konya-Karapınar kara yolu Akçayazı Mahallesi yakınında devrildi.

        Kazada tırdaki Y.G. (59) hayatını kaybetti.

        Yaralanan sürücü E.G, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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