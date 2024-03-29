Seydişehir'den kısa kısa

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen programda, eğitimci ve yazar Süleyman Beledioğlu, Sınav Motivasyonu ve Stresle Mücadele konularında öğrencilere bilgi verdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasında acı ve zulümlerin olduğunu, dua etmeyi ihmal etmemek gerektiğini belirtti.

Seyit Harun Veli Meydanı'nda düzenlenen Seydişehir Büyük İftar Sofrasında Buluşuyor, programında konuşan AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Abdulmuttalip Demirel'e destek vermek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

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