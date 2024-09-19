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        Konya'da hafif ticari araçla çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak devrilen üç tekerli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 10:15 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:15
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        Konya'da hafif ticari araçla çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak devrilen üç tekerli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Abdullah Öz (59) idaresindeki 42 H 3048 plakalı üç tekerlekli motosiklet, Otogar Kavşağı'nda Z.F. yönetimindeki 38 BR 717 plakalı hafif ticari aracın sağ arka tekerine çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ters dönen motosikletin altında kalarak ağır yaralanan sürücü Öz, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza sonrasında hafif ticari araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

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