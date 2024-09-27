Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Çabukluk ve gol çalışmasıyla devam eden idman, taktik oyunla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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