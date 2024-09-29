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        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor

        Bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 9. gününde Bosnalı sanatçı Damir İmamovic sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 21:55 Güncelleme: 29.09.2024 - 22:02
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        21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor
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        Bu yıl 21'incisi düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'nin 9. gününde Bosnalı sanatçı Damir İmamovic sahne aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival kapsamında gündüz Mevlana Meydanı'nda, Zakiran Ensemble topluluğu sahneye çıktı.

        Daha sonra, Bosnalı sanatçı Damir İmamovic, Selçuklu Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluştu.

        30 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda yarın, Mevlana Meydanı'nda 17.30'da Ufuk Yürüç, Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da ise İranlı sanatçı Şehram Nazeri sanatseverlerle buluşacak.

        Dünyanın önde gelen festivalleri arasında yer alan Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali hakkında detaylı bilgiye "mistikmuzikfestivali.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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