21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali sürüyor

30 Eylül'e kadar sürecek organizasyonda yarın, Mevlana Meydanı'nda 17.30'da Ufuk Yürüç, Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20.30'da ise İranlı sanatçı Şehram Nazeri sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen festival kapsamında gündüz Mevlana Meydanı'nda, Zakiran Ensemble topluluğu sahneye çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.