Konya'da tarihi eser satmaya çalışan 1 kişi yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde ortaçağ dönemine ait tarihi eseri 4 milyon liraya satmaya çalışan bir kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir ilçesinde suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, ​Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) yaptıkları çalışmalar neticesinde M.Ç'nin elinde bulundurduğu ortaçağ dönemine ait tarihi eseri 4 milyon lira karşılığında satmaya çalıştığı bilgisine ulaştığı kaydedildi.