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        Konya'da yayla yerleşkesindeki yangın söndürüldü

        Kulu ilçesinde bulunan bir yaylada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:32 Güncelleme: 04.11.2024 - 12:32
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        Konya'da yayla yerleşkesindeki yangın söndürüldü
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        Kulu ilçesinde bulunan bir yaylada çıkan yangın hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Çöpler yaylasında Bekir D'ye ait yerleşkede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yaylaya gelen komşu tarafından yerleşkenin yandığının fark edilmesi sonrası jandarma ekiplerine haber verildi.

        Elektrik olmayan yaylada kundaklama şüphesi üzerinde durulurken, yerleşkedeki yangında 2 müstakil ev, garaj ve içerisindeki tarım aletleri ile depo olarak kullanılan bölüm yandı.

        Yangının ne zaman ve nasıl çıktığı araştırılırken jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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