Konya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Erdal Ö.(50) idaresindeki 06 DOZ 01 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolu Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi'nde, karşı tarafa geçmeye çalışan 66 yaşındaki Rabiye Dönmez'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Belediye meclis üyesi olduğu öğrenilen sürücü Erdal Ö. gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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