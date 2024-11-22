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        Konya'da doğal gaz yüklü tanker devrildi

        Konya'da doğal gaz yüklü tanker devrildi, sızan gaz güvenli şekilde tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:07 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:32
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        Konya'da doğal gaz yüklü tanker devrildi
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        Konya'da doğal gaz yüklü tanker devrildi, sızan gaz güvenli şekilde tahliye edildi.

        Bozkır ilçesi Yazdamı Sarıoğlan kara yolu mevkisinde doğal gaz nakli yapan tanker devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Konya AFAD KBRN ekibi sevk edildi.

        Olay yerine gelen firma yetkilileri güvenli şekilde gazı tahliye etti.

        Galeri
        Galeri

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