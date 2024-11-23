Seydişehir'de "Merhaba Gebelik" semineri düzenlendi
Seydişehir ilçesinde "Merhaba Gebelik" semineri gerçekleştirildi.
Seydişehir ilçesinde "Merhaba Gebelik" semineri gerçekleştirildi.
Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'ndaki seminerde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gebelikle ilgili sunumlar yapıldı.
İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Balcı, programda, sağlıklı hayat merkezinin faaliyetleri ile gebe eğitim sınıfının gebe takibindeki önemini dile getirdi.
Seminere, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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