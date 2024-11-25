Konya'da Valilik koordinasyonunda olumsuz hava koşullarıyla mücadele sürdürülüyor

Konya'da olumsuz hava koşullarına karşı mücadele çalışmaları Valilik koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen çalışmaların, Valilik koordinasyonunda İl AFAD Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili afet grupları temsilcisi kurum ve kuruluşlarla 7/24 çalışma esasına göre yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, saat 20.00 itibariyle Hadim - Alanya tali yolu ile Seydişehir - Akseki yolunun tır ve çekicili araçların geçişine kapalı olduğu, olumsuz hava koşulları ile mücadele çalışmalarının 13 afet grubuyla sahada toplam 2 bin 525 personel ve 932 araçla sürdürüldüğü kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 1126 ihbarın başarıyla sonuçlandırıldığı, müdahale çalışmalarının halen devam ettiği, bu süreçte vatandaşların çağrılarına anında yanıt verilerek sorunlara etkin bir biçimde çözümler sunulduğu ifade edildi.