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        Konya'da Valilik koordinasyonunda olumsuz hava koşullarıyla mücadele sürdürülüyor

        Konya'da olumsuz hava koşullarına karşı mücadele çalışmaları Valilik koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 21:22 Güncelleme: 25.11.2024 - 21:36
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        Konya'da Valilik koordinasyonunda olumsuz hava koşullarıyla mücadele sürdürülüyor
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        Konya'da olumsuz hava koşullarına karşı mücadele çalışmaları Valilik koordinasyonunda aralıksız sürdürülüyor.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, tipi ve fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı yürütülen çalışmaların, Valilik koordinasyonunda İl AFAD Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında ilgili afet grupları temsilcisi kurum ve kuruluşlarla 7/24 çalışma esasına göre yürütüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, saat 20.00 itibariyle Hadim - Alanya tali yolu ile Seydişehir - Akseki yolunun tır ve çekicili araçların geçişine kapalı olduğu, olumsuz hava koşulları ile mücadele çalışmalarının 13 afet grubuyla sahada toplam 2 bin 525 personel ve 932 araçla sürdürüldüğü kaydedildi.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan 1126 ihbarın başarıyla sonuçlandırıldığı, müdahale çalışmalarının halen devam ettiği, bu süreçte vatandaşların çağrılarına anında yanıt verilerek sorunlara etkin bir biçimde çözümler sunulduğu ifade edildi.

        Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve mağduriyetleri önleme adına ekiplerin her noktada görev başında oldukları hatırlatılan açıklamada, tipi ve kar nedeniyle mahsur kalan 67 vatandaşın, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tahliye edilerek en yakın alanlarda misafir edildikleri, güvenlikleri için her türlü önlem alınarak, barınma ve beslenme ihtiyaçlarının titizlikle karşılandığı bilgisi verildi.

        Yürütülen çalışmalar kapsamında mahsur kalan vatandaşlara "4 bin 798 kumanya, 12 bin 470 çorba, 5 bin 530 ekmek, 3 bin 531 meyve suyu, 3 bin 250 kek, 3 bin şişe su, 1500 Çiğköfte-Ayran, 1000 Çay, 400 battaniye dağıtıldığı" aktarıldı.

        - Vatandaşlara uyarı

        Valilik koordinasyonunda; Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri başta olmak üzere ilgili tüm kurumların fedakarca çalışmaya devam ettikleri ifade edilen açıklamada, ayrıca sahada görev yapan tüm çalışanlara teşekkür edildi.

        Vatandaşlardan hava koşullarının çetinleştiği bu dönemde trafik güvenliği için araçlarında zincir, çekme halatı ve takoz gibi kış ekipmanlarını bulundurmaları, trafiğe çıkmadan önce yol ve hava durumu bilgisi almalarını, tipi, buzlanma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla seyahatten kaçınmaları istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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