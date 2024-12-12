"Yaşayan İnsan Hazinesi" Celalettin usta ömrünü keçe sanatına adadı

MELİKE KESKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen keçe ustası Celalettin Berberoğlu, aldığı ödülün sorumluluğuyla sanatını daha geniş kitlelere anlatmayı düşünüyor.

Babasından öğrendiği mesleğini ailenin 3. kuşağı olarak Mevlana Müzesi çevresindeki atölyesinde sürdüren, keçeden ceketler, şapkalar, çantalar, ayakkabılar, dekorasyon ürünleri ve Mevlevi geleneğine dair obje ve giysiler yapan Berberoğlu, "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü" almanın gururunu yaşıyor.

Sanatıyla hem keçeciliği yaşatan hem de Konya'nın ve Mevlana'nın, Mevlevi geleneğinin tanıtımına katkı sağlayan 57 yaşındaki Berberoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 8 yaşından bu yana ilgilendiği mesleğine ömrünü adadığını, çevresi tarafından da "Yünlerin efendisi" olarak adlandırıldığını söyledi.

Çocukluk yıllarında keçeciliğin bugüne oranla çok daha yaygın olduğunu vurgulayan Berberoğlu, "Keçecilerin içinde büyüdüm.Yünün ve keçenin içinde, sokağında doğdum. Kendimi bildim bileli yünle ve keçeyle haşır neşirim. İlk ustam babam. Kendi bulduğumuz tekniklerle keçeye bir boyut kazandırdık." dedi.