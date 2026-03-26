        Konya'da "Öncü Okullar Öncü Şahsiyetler" programı başladı

        Konya'da, Türkiye'de imam hatip okullarının dünü, bugünü ve yarınının masaya yatırılacağı oturumlarla sürecek "Öncü Okullar Öncü Şahsiyetler" programı gerçekleştiriliyor.

        Giriş: 26.03.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Sami Bayrakcı, Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, imam hatip okullarına hizmet etmeyi ve bu okulları yaşatmayı sorumluluk olarak gördüğünü, bunun için Allah'a şükrettiğini söyledi.

        Müslümanlara kulluğu, ümmet olmayı, birlik olmayı öğreten Hazreti Peygamber'in bıraktığı mirasla Allah yolunda ve birlik beraberlik içinde nesiller yetiştirmek için imam hatip okullarının çok kıymetli olduğunu anlatan Bayrakcı, şunları kaydetti:

        "Dünya çok hızlı değişiyor. İmam hatipliler de geçmişte kalan, geçmişi ya da sadece bugünü koruyan değil, yarınları inşa eden insanlar olmalı. İmam hatiplerdeki talebelerimiz ifa edecekleri her ne görev olursa olsun o görevlerle ülkenin içindeki bir şehri ya da sadece ülkeyi değil, bütün ümmet coğrafyasını ve insanlık coğrafyasını kuşatacak, kapsayacak büyük bir ufka, o yüce ideale sahip olmalılar."

        Bayrakçı, imam hatiplilerin sadece birer öğrenci olmadığını vurgulayarak, "Asırlardır devam eden bir geleneğin devamısınız ve unutmayın sizden önce bu yolda yürüyenler vardı. Siz bu yolu rahat, konsantre yürüyün diye bu yolları döşeye döşeye, adım adım yürüdüler ve döşediler. Sizden sonra da hiç şüpheniz olmasın ki bu yolda yürüyenler olacak. Cenab-ı Hak davasını sahipsiz bırakmaz. Peki o zaman mesele ne? Bu zincirin en önemli halkası şu an sizlersiniz. Bu yolun çünkü şu an yürüyeni, geleceğe aktaracak olanı da sizlersiniz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

        Programa ev sahipliği yapan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Süleyman Eşit ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de konuşma yaparak iki gün sürecek programın hayırlara vesile olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        İsrail basını: Tel Aviv ateşkes ihtimalinden endişeli
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        ABD ve Avrupalı akademisyenlerden 'İran' bildirisi: Savaşı durdurun!
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        Savaş girdi maliyetlerini etkiledi
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        Ulaştırma Bakanı'ndan Karadeniz'de gemideki patlamaya ilişkin açıklama!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Baharda sıcaklık nasıl olacak? Meteoroloji'den iyi haber!
        Türkiye uydu interneti için masada
        Türkiye uydu interneti için masada
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        Bernardo Silva harekatı!
        Bernardo Silva harekatı!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu

        Benzer Haberler

        Yerli ve milli savunma sanayine Konya imzası
        Yerli ve milli savunma sanayine Konya imzası
        Başkan Altay tüm sporseverleri Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıt ya...
        Başkan Altay tüm sporseverleri Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na kayıt ya...
        Karapınar'da ağaçlandırma etkinliği
        Karapınar'da ağaçlandırma etkinliği
        Konya'da plaka basım yoğunluğu devam ediyor
        Konya'da plaka basım yoğunluğu devam ediyor
        Konya'da 26 yıldan fazla hapis cezası olan dolandırıcı yakalandı
        Konya'da 26 yıldan fazla hapis cezası olan dolandırıcı yakalandı
        Çocuklarda hastalık belirtilerini göz ardı etmeyin uyarısı
        Çocuklarda hastalık belirtilerini göz ardı etmeyin uyarısı