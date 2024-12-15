Dünyaca ünlü kişilerin hayranlığı Mevlana'ya merakı artırıyor

SAVAŞ GÜLER - Düşünceleriyle dünyada adından söz ettiren Mevlana Celaleddin-i Rumi, dünyaca ünlü kişilerin de katkısıyla her kesimin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuri Şimşekler, AA muhabirine, Osmanlı coğrafyasındaki Mevlana olgusunun zamanla Avrupa, ABD ve Uzak Doğu'ya yayıldığını söyledi.

Bunun bir reklam veya tanıtım faaliyetiyle olmadığını anlatan Şimşekler, "Çünkü Mevlana, insanı insana anlatan, yani bizi bize anlatan bir kişilikti. Günümüz modern çağdaş insanı, birçok iletişim araçlarıyla iç içe olsa da başkasını dinliyor, okyanus ötesindeki insanları duyabiliyor ama kendini dinleyemiyor." dedi.

Şimşekler, Mevlana'nın "kendini dinle", "kendini duy", "kendini oku" gibi sorgularının kişinin kendine yönelmesine vesile olduğunu dile getirdi.