Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, Alanyaspor maçı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Alanyaspor'un futbolcu ve oyun kalitesi bakımından iyi bir takım olduğunu anlatan Uçar, "Sami hocanın gelişiyle son 5 maçta 8 puan almayı becermiş bir takım. Konyaspor olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp, oraya kazanmak için gideceğiz. Umarım arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyup istediğimiz sonuçla döneriz." diye konuştu.

Uçar, 15 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongreye ilişkin soruya ise yeşil-beyazlı kulübün büyük bir camia olduğunu belirterek, "Yönetim ve başkanı özverili şekilde hizmet ediyor. Konyaspor gibi camialar bu gibi kongrelerden daha da güçlenerek çıkarlar. Konyaspor, bu kongrede daha da güçlenecektir. Bizler profesyoneliz. Kontratımız devam ediyor. Kongre sonuçlanmadan bununla ilgili bir şeyler söylemem doğru olmaz." diye cevap verdi.