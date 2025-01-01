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        Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 17:32
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        Konyaspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, Alanyaspor maçı hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

        Alanyaspor'un futbolcu ve oyun kalitesi bakımından iyi bir takım olduğunu anlatan Uçar, "Sami hocanın gelişiyle son 5 maçta 8 puan almayı becermiş bir takım. Konyaspor olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp, oraya kazanmak için gideceğiz. Umarım arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyup istediğimiz sonuçla döneriz." diye konuştu.

        Uçar, 15 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongreye ilişkin soruya ise yeşil-beyazlı kulübün büyük bir camia olduğunu belirterek, "Yönetim ve başkanı özverili şekilde hizmet ediyor. Konyaspor gibi camialar bu gibi kongrelerden daha da güçlenerek çıkarlar. Konyaspor, bu kongrede daha da güçlenecektir. Bizler profesyoneliz. Kontratımız devam ediyor. Kongre sonuçlanmadan bununla ilgili bir şeyler söylemem doğru olmaz." diye cevap verdi.

        Yeşil-beyazlı oyuncu Jevtovic de zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına dikkati çekerek, "Çok zor, kalitesi olan Süper Lig'de oynuyoruz. Elbette bizi kolay bir maç beklemiyor. Çok ciddi değişiklikler yapmış olan bir takımla oynayacağız." dedi.

        Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 oyunla sona erdi.

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