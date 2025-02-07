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        GÜNCELLEME - Konya'da şarampole devrilen otomobildeki bebek öldü, 4 kişi yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 14:58 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:58
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        GÜNCELLEME - Konya'da şarampole devrilen otomobildeki bebek öldü, 4 kişi yaralandı
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kadri Narin (55) idaresindeki 06 ECC 921 plakalı otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Abdullah Aytekin (26), Çiğdem Aytekin (35), 6 aylık Lina Aktekin ve Müyesser Narin (51) yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Lina bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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