GÜNCELLEME - Konya'da şarampole devrilen otomobildeki bebek öldü, 4 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kadri Narin (55) idaresindeki 06 ECC 921 plakalı otomobil, Adana-Aksaray kara yolu Zengen Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Abdullah Aytekin (26), Çiğdem Aytekin (35), 6 aylık Lina Aktekin ve Müyesser Narin (51) yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Lina bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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