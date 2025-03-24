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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerle sahurda buluştu

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ramazan ayı dolayısıyla Çalışan Gençlik Meclisi üyeleri ile sahurda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:15
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerle sahurda buluştu
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ramazan ayı dolayısıyla Çalışan Gençlik Meclisi üyeleri ile sahurda bir araya geldi.

        Altay, meclis binasında gerçekleşen programda, gençlik faaliyetlerinde üreten, istihdama katkı sağlayan ve geleceğin Türkiye'sini inşa edecek gençlerle bir arada olmanın kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

        Çalışan Gençlik Meclisi'nin, Türkiye'ye örnek bir çalışma olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

        "Tüm Türkiye'de rol model olarak anlatıyorum, hem Genel Merkezi'mizde hem de gittiğim şehirlerde gençlik faaliyetlerinde mutlaka çalışan gençlikle ilgili bir açılım olması gerektiğini, iyi örnek olarak Konya modelinin, Konya Gençlik Meclisi'nin altında bulunan Çalışan Gençlik Meclisi'nin çok iyi bir örnek olduğunu ifade ediyorum. İnşallah başka şehirlerde de bu yaktığımız ateşin insanları aydınlattığına şahitlik ederiz. Burasının artık emekleme zamanı geçti, yürümesi, koşması, büyüyerek devam etmesi gerekiyor. İnşallah bundan sonra da bu işlerle ilgili hem mekansal olarak hem fikirsel olarak çalışmalar yapmaya üretmeye devam edeceğiz."

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