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        Akşehir'de fidan dikimi

        Akşehir TOBB İlkokulunda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:06
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        Akşehir'de fidan dikimi
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        Akşehir TOBB İlkokulunda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Akşehir Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapımı sürdürülen 8 derslik ilkokulun inşaatında sona gelindi.

        Okulun bahçesinde düzenlenen çam fidanı dikim programında konuşan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, TOBB'un desteğiyle ilçeye kazandırılan ilkokulda sona yaklaşılırken, öğrencilere yeşil bir eğitim ortamı sunmayı da önemsediklerini söyledi.

        Programa, Kaymakam Mehmet Özel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Orman İşletme Şefi Mehmet Korkmaz, Amerikan Kültür Koleji öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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