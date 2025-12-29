Akşehir OSB'nin genişleme alanlarına ait tapular törenle teslim edildi

Akşehir Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) genişleme alanlarına ait tapular, düzenlenen törenle teslim edildi.

İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ender Kalkan, Konya'daki sanayi alanlarının doluluk seviyesine ulaşması nedeniyle yeni yatırımların ilçelere yöneldiğini belirterek, Akşehir OSB'nin genişleme sürecinin bu doğrultuda planlandığını söyledi.

Kalkan, mevcut 1 milyon 567 bin metrekarelik Akşehir OSB alanının, tapusu alınan 845 bin metrekarelik alanla 2 milyon 412 bin metrekareye çıkarıldığını, milli emlak arazilerinin eklenmesiyle bu rakamın 2 milyon 732 bin metrekareye ulaşacağını ifade etti.

Akşehir Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal da OSB'nin geçmişte atılan kararlı adımlar sayesinde bugün güçlü bir sanayi altyapısına kavuştuğunu belirtti.

Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit ise OSB sürecinin çok yönlü ve uzun soluklu bir çalışma olduğunu vurgulayarak, sanayileşmenin ilçenin ekonomik sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.