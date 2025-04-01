Konya'da büyükbaş hayvanın teptiği kişi yaralandı
Konya'nın Hüyük ilçesinde büyükbaş hayvanın teptiği kişi yaralandı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde büyükbaş hayvanın teptiği kişi yaralandı.
Kıreli Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlarını beslemek için ahıra giren Mevlüt C, ineğinin tepmesi sonucu yere yığıldı.
Vücuduna aldığı darbeler ile yaralanan hayvan sahibini yakınları, Hüyük Devlet Hastanesine götürdü.
İlk müdahalesinin ardından Mevlüt C. Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.