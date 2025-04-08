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        Konya'dan kısa kısa

        Konya'nın Sarayönü ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:38 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:53
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        Konya'dan kısa kısa
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        Konya'nın Sarayönü ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

        Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, ilçe halk kütüphanesinde 15 Temmuz İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kütüphanede Çakmak ve öğrenciler, kitap okuma etkinliği yapıldı.

        - Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

        Hacıseyitali Mahallesinde yaşayan Halit Yılmaz, solunum problemi şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

        Hasta buradaki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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