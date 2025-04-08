Konya'dan kısa kısa
Konya'nın Sarayönü ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Sarayönü Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, ilçe halk kütüphanesinde 15 Temmuz İlkokulu 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.
Kütüphanede Çakmak ve öğrenciler, kitap okuma etkinliği yapıldı.
- Seydişehir'de hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Hacıseyitali Mahallesinde yaşayan Halit Yılmaz, solunum problemi şikayetiyle Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.
Hasta buradaki ilk müdahalesinin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
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