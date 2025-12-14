Konya'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Araklı Sokak'taki bir kafede iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

