        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:30 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:30
        Konya'da 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Konya-Afyonkarahisar kara yolunda, ağırlık ölçümü için denetim istasyonuna gelen tırlardan 4'ü zincirleme çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden Y.K'nin hayatını kaybettiği, Y.D. ve S.A'nın yaralandığı belirlendi.

        Yaralılar, Kadınhanı ve Ilgın devlet hastanelerine kaldırıldı.

