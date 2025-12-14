Konya'da 4 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda, ağırlık ölçümü için denetim istasyonuna gelen tırlardan 4'ü zincirleme çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Y.K'nin hayatını kaybettiği, Y.D. ve S.A'nın yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, Kadınhanı ve Ilgın devlet hastanelerine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.