Seydişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Seydişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Konseyi üyeleri, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammed Kiremitçi ile eğitmenler Ayşegül Güray ve Aslıhan Demir'e katkılarından ve vermiş oldukları bilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Program sonunda, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Seydişehir Kent Konseyi'nin 2025 yılı içinde kadına şiddet noktasında ortak çalışmalar yürütülmesi ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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