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        Seydişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

        Seydişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine yönelik, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:18
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        Seydişehir'de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
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        Seydişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerine yönelik, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında eğitim verildi.

        Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, kadına yönelik şiddetin toplumsal etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Program sonunda, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Seydişehir Kent Konseyi'nin 2025 yılı içinde kadına şiddet noktasında ortak çalışmalar yürütülmesi ve hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

        Seydişehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Konseyi üyeleri, Seydişehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Muhammed Kiremitçi ile eğitmenler Ayşegül Güray ve Aslıhan Demir'e katkılarından ve vermiş oldukları bilgiden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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