Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nınBeyşehir ilçesinde "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesinde düzenlenen sergide, fotoğraf sanatçısı Mustafa Uludağ ve Beyşehir Fotoğraf Kulübü yöneticilerinin fotoğrafları üniversite öğrencilerinin beğenisine sunuldu.

Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ramazan Göral, sergi açılışında yaptığı konuşmada, etkinliği gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, sergide çalışmaları yer alan isimler ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, 22 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde "Şehrimiz imzamız" projesi kapsamında Beyşehir Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe, Beyşehir'in yanı sıra Hüyük ve Derbent ilçelerinden öğrenciler de katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, turnuvaya katılım sağlayan öğrenci, öğretmen ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu belirtti.