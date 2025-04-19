Polis Akademisi Bandosu Konya'da konser verdi

Seslendirilen şarkılara polisler ve vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in yanı sıra şube müdürleri ve polislerin de katıldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konya'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi.

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