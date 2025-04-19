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        Polis Akademisi Bandosu Konya'da konser verdi

        Konya'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:11 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:23
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        Polis Akademisi Bandosu Konya'da konser verdi
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        Konya'da, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Bando ve Armoni Muzikaları Şube Müdürlüğü tarafından konser verildi.

        Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kültürpark'taki amfi tiyatroda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli şarkılar seslendirildi.

        İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek'in yanı sıra şube müdürleri ve polislerin de katıldığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Seslendirilen şarkılara polisler ve vatandaşlar da zaman zaman eşlik etti.

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