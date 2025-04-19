Konya'da Gazze'ye destek yürüyüşü yapıldı

Konya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşü düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Konya Şubesinin organizasyonuyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Türkiye, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Gedavet Parkı'na kadar yürüdü.

ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup, tekbir getirdi.

Gedavet Parkı'nda grup adına açıklama yapan İHH Konya Şubesi yöneticisi Harun Obayeri, insanlığın temel değerlerini savunmak için toplandıklarını söyledi.

Dünyanın gözü önünde Gazze'nin en büyük acıların yaşandığı yer olduğunu dile getiren Obayeri, "Ne acıdır ki Gazzeli kardeşlerimize yapılan sistematik bu soykırım normal bir durum gibi gösteriliyor. Maalesef vicdan sahipleri bile bu durumu kabullenmeye başladı ama biz bir halkı topyekun yok etmeye yönelik bu alçakça soykırımı lanetliyoruz. Diyoruz ki 'Ey siyonist gözü dönmüş çocuk katili İsrail, hesap vereceksin'." ifadesini kullandı.