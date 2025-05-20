Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da 2 kişinin öldüğü trafik kavgası davasında 2 sanığa hapis cezası

        Konya'nın Meram ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kavgasına ilişkin davada sanıklardan birine 22 yıl 6 ay, diğerine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 17:03 Güncelleme: 20.05.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da 2 kişinin öldüğü trafik kavgası davasında 2 sanığa hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Meram ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kavgasına ilişkin davada sanıklardan birine 22 yıl 6 ay, diğerine 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Rıfat Y. ve Mehmet Mert Y. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Son sözleri sorulan sanıklar Rıfat Y. ve Mehmet Mert Y, beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti sanık Rıfat Y'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 5'er yıl ve "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

        Heyet, sanık Mehmet Mert Y'yi de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5 yıl ve "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

        -Olay

        Aydoğdu Mahallesi'nde 7 Eylül 2022'de Rıfat Y. ve Mehmet Mert Y. ile Şükrü Çetin, Ali Çetin, Bekir Çetin, Yasin Çetin ve Ahmet Çetin arasında çıkan trafik kavgasında silahla yaralanan Şükrü Çetin ve Ahmet Çetin hastanede hayatını kaybetmişti.

        2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüpheliler hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Suriye'de Şara ile görüştü
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Bahar Aksu cinayetinde iddianame hazırlandı!
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        TÜSİAD yöneticileri hakim karşısında
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Başkent'te vahşet! Katili 15 yaşında!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Evinin önünde 'kanlı' infaz!
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        Bizzat şahidim en bahtsız nesil: X Kuşağı
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        G.Saray'da Bulka sesleri!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Yusuf Akçiçek'e Avrupa'dan dev teklif!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Şevval'i katleden caninin 6 sayfalık mektubu ortaya çıktı!
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Galatasaray, kupasını Yenikapı’da alacak
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        Dağ başına 'Lazkopter' yaptı! "Rizeliye imkansız yoktur"
        3 milyon dolara villa aldı
        3 milyon dolara villa aldı
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Dünya üzerindeki en gizemli izler...
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Fenerbahçe'nin ikincilik kabusu!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Benzinlikte kadına şiddet! Eşkıyalar tutuklandı!
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        Bloomberg: Zorlu varlık satışı ve işten çıkarmalara hazırlanıyor
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        İBB soruşturmasında 3. dalga: 22 gözaltı!
        Araya karıştı
        Araya karıştı
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"
        "Yatırımcı algısında toparlanma var"

        Benzer Haberler

        17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 2...
        17. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 2...
        Konyalı yardımseverler Suriye'de yetimlerle buluştu
        Konyalı yardımseverler Suriye'de yetimlerle buluştu
        Seydişehir 5. Kitap Günleri açıldı
        Seydişehir 5. Kitap Günleri açıldı
        GRAFİKLİ - Kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağışları obruk riskini a...
        GRAFİKLİ - Kurak geçen kışın ardından düşen bahar yağışları obruk riskini a...
        Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü
        Süt sağmak için girdiği ahırda akıma kapılıp öldü
        Konya'da merdivenden düşen boya ustası hayatını kaybetti
        Konya'da merdivenden düşen boya ustası hayatını kaybetti