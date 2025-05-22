Beyşehir'den kısa kısa

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu yurtlarında kalan öğrenciler, "Asıl engel kalplerdedir" sloganıyla Kamil Akkanat Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören özel öğrencilerle buluştu.

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