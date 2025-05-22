Beyşehir'den kısa kısa
Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi" açıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi" açıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerlerin yıl boyunca yaptığı el emeği eserler sergilendi.
Programa, Kaymakam Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Salih Baysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, AK Parti Beyşehir İlçe Başkan Vekili Ahmet Muslu, kurum amirleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
- Beyşehir'de üniversite öğrencileri, özel eğitim öğrencileriyle bir araya geldi
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Beyşehir ve Eşrefoğlu yurtlarında kalan öğrenciler, "Asıl engel kalplerdedir" sloganıyla Kamil Akkanat Özel Eğitim Okulu'nda öğrenim gören özel öğrencilerle buluştu.
Etkinlikte, üniversite öğrencileri özel öğrencilerle sohbet etti, hediyeler verdi.
- Beyşehir'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı gerçekleştirildi
Üçpınar Ortaokulu'nda düzenlenen fuarda, protokol üyeleri ve katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Programa, Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Necati Karaca, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Balıklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, daire amirleri, veliler ve vatandaşlar katıldı.
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