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        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları, 10 Temmuz'da başlıyor

        Konya'da otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenecek SOBE Otizm Spor Oyunları, 10 Temmuz'da kortej yürüyüşüyle başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:48 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:48
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        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları, 10 Temmuz'da başlıyor
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        Konya'da otizmli bireylerin katılımıyla düzenlenecek SOBE Otizm Spor Oyunları, 10 Temmuz'da kortej yürüyüşüyle başlayacak.

        Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfından yapılan yazılı açıklamada, 10-13 Temmuz'da yapılacak Spor Oyunlarının startının, 10 Temmuz Perşembe saat 18.30’da Gedavet Parkı - Kültürpark güzergahında gerçekleşecek kortej yürüyüşüyle verileceği bildirildi.

        Organizasyonla sporun birleştirici gücünü öne çıkarmanın ve otizmli bireylerin yeteneklerini sergileyebilecekleri kapsayıcı bir platform sunmanın hedeflendiği aktarılan açıklamada, farklı yaş gruplarından otizmli çocuklar ve gençlerin katılımına açık olacak spor oyunlarında atletizm, yüzme, masa tenisi ve binicilik branşlarında yarışmaların düzenleneceği kaydedildi.

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