Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları, 10 Temmuz'da başlıyor

Organizasyonla sporun birleştirici gücünü öne çıkarmanın ve otizmli bireylerin yeteneklerini sergileyebilecekleri kapsayıcı bir platform sunmanın hedeflendiği aktarılan açıklamada, farklı yaş gruplarından otizmli çocuklar ve gençlerin katılımına açık olacak spor oyunlarında atletizm, yüzme, masa tenisi ve binicilik branşlarında yarışmaların düzenleneceği kaydedildi.

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