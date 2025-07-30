Norveçli vatandaşlar Konya'da Müslüman oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen törenle Müslüman olan Norveçli Roy Terie Solheim ve Isabella Esmeralda Gerd Vergara Conception, "Mehmet ve Esmeralda" isimlerini aldı.

Akrabalarını ziyarete gelen Solheim ve Conception, Müslüman olmak için Beyşehir İlçe Müftülüğüne başvurdu.

Beyşehir İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Beyşehir İlçe Müftüsü Enes Aktaş, Norveç vatandaşlarına, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları hakkında bilgi verdi.

Daha sonra kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Norveçli vatandaşlar "Mehmet ve Esmeralda" isimlerini aldı.

Norveçli vatandaşlara Müftü Aktaş, Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti.