Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban göreve başladı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığının kararnamesi ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban bugün göreve başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığının kararnamesi ile Konya Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cuma Çoban bugün göreve başladı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Halil İnal'ın yerine HSK kararnamesiyle Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban görevlendirildi.
Başsavcı Çoban, Konya Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.