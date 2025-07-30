Konyaspor, Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Konyaspor, sağ kanat oyuncusu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı. İmza töreni futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın katılımıyla kampın yapıldığı otelde gerçekleşti. Marius Ștefanescu daha önce Viitorul Cluj, Sepsi ve FC Steaua Bükreş takımlarında oynadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.