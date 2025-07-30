Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı

        KONYASPOR, Rumen futbolcu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 15:11 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor, Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KONYASPOR, Rumen futbolcu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı.

        Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdürüyor. Transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Konyaspor, sağ kanat oyuncusu Marius Ștefanescu ile 3 yıllığına anlaştı. İmza töreni futbol şube sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın katılımıyla kampın yapıldığı otelde gerçekleşti. Marius Ștefanescu daha önce Viitorul Cluj, Sepsi ve FC Steaua Bükreş takımlarında oynadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        Fed'in faiz kararı ne olur? 32 yıl sonra ilk gerçekleşebilir
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        G.Saray Osimhen'e kavuşuyor! İşte geliş saati
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Yakıt deposu patladı! 10 yaşındaki Berat hayatını kaybetti!
        Terörsüz Türkiye'de Anadolu şenliği
        Terörsüz Türkiye'de Anadolu şenliği
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Otobüstekileri son anda yolcu kurtardı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Emerson'dan Beşiktaş itirafı!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Çeçen uyruklu öğrencinin şüpheli ölümü!
        Bursa yangını kontrol altında!
        Bursa yangını kontrol altında!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        Gece yarısı silah sesleri yankılandı! Ölü ve yaralılar var!
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        "Nükleer projesinde Kanada, Çin ve Güney Kore ile de görüşüyoruz"
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Hediye tankeri köy halkı için kabul etti
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        Koç Holding'den 160 milyon dolarlık marina hamlesi
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        TÜHİS'in son teklifi ne anlama geliyor
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78,1 yıl
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!
        Günlük alışkanlıklarla sağlıklı bir duruş mümkün!

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Rumen futbolcu Marius Stefanescu transfer etti
        Konyaspor, Rumen futbolcu Marius Stefanescu transfer etti
        Konya'da Vizyoner İş Adamları Derneği kuruldu
        Konya'da Vizyoner İş Adamları Derneği kuruldu
        Konya'da yanıcı, patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı
        Konya'da yanıcı, patlayıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklandı
        Konya'da havai fişek ve yanıcı madde satışı yasaklandı
        Konya'da havai fişek ve yanıcı madde satışı yasaklandı
        Konya'nın savunma sanayi ihracatı son 10 yılda 5 kat arttı
        Konya'nın savunma sanayi ihracatı son 10 yılda 5 kat arttı
        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (3)
        Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (3)