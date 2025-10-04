Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 15:39 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:49
        
        

        B.G. yönetimindeki motosiklet, Üzümlü Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

