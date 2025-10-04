Beyşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
B.G. yönetimindeki motosiklet, Üzümlü Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
