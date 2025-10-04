Beyşehir'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

B.G. yönetimindeki motosiklet, Üzümlü Mahallesi'nde seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.