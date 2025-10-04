Derebucak'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İ.G. idaresindeki 42 H 4501 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolu Bozlar Çeşmesi mevkisinde T.Ç. yönetimindeki 42 CHF 71 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile minibüsteki yolcu, Derebucak ve Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.