Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi toprağa verildi

Öte yandan, kazada yaralanan diğer araç sürücüsü İ.A'nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi Kimya Öğretmeni Külcü vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki öğretmen için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de çelenk gönderdi.

