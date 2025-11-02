Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları 11 yılda yaklaşık 29 kat büyüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:05
        Konya Sanayi Odasınca, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, 5 Kasım'da TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

        Aselsan'ın ana sponsorluğunda düzenlenecek etkinlikte, Roketsan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), BMC gibi ana sanayi firmaları başta olmak üzere çok sayıda firma ve kurum ürünlerini sergileyecek.

        Savunma sanayisinin devlerini 8. kez Konya'da buluşturacak Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçinin katılması bekleniyor.

        - "Konya'nın savunma sanayisindeki potansiyeli ihracata da yansıyor"

        Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, AA muhabirine, Konya'nın savunma sanayisinin yeni çekim merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

        Yatırım, üretim ve ihracatla büyüyen Konya'nın yerli ve milli projelere en büyük destek veren kentlerden biri olduğunu vurgulayan Büyükeğen, "Konya'nın savunma sanayisindeki potansiyeli ihracata da yansıyor. Sektör sanayicilerimiz, bu yılın ocak-eylül döneminde ihracatlarını yüzde 30'a yakın artırarak dış satımda 151 milyon dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayisinde İstanbul, Ankara ve Eskişehir'in ardından 4. sıradayız. " dedi.

        - İkili iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı bulunacak

        Sektör ekosisteminin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarına değinen Büyükeğen, Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın bunlardan biri olduğuna dikkati çekti.

        Büyükeğen, etkinliğin ilkinin 2014'te yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti:

        "İlki 490 metrekare salonda yapılan Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, 11 yılda yaklaşık 29 kat büyüyerek 14 bin 420 metrekare büyüklüğe ulaştı. Bu yıl, 160'ı aşkın firma, kurum ve kuruluşumuz stant açacak. Üç gün sürecek etkinliğimizde, savunma ana sanayi firmalarımız, tedarikçi olan ya da tedarikçi olmak isteyen firmalarımızla bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında tedarikçi firmaların ana sanayi firmalarıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirme fırsatı bulacak. Bu yıl etkinliğimize İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarımız katılacak. Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, TEI, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ve BMC gibi ana sanayi firmalarımız ile tedarikçilerimiz stantlı katılım sağlayacak. Çok sayıda ikili iş görüşmesi yapacak olan firmalarımız, burada yeni iş bağlantıları da oluşturacak. Sektöre ilgi duyan tüm sanayicilerimizi ve vatandaşlarımızı bu büyük buluşmaya davet ediyorum."

        TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde 5 Kasım'da açılışı yapılacak etkinlik, 7 Kasım'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

