Savunma Sanayii Başkanı Görgün, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda konuştu:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Bugün 10 ayda 6,7 milyar dolara ulaşmış bir ihracat rakamımız var, ülkenin tüm ihracatının yaklaşık yüzde 3,5'ini karşılar duruma gelmiştir." dedi.

Görgün, Konya Sanayi Odasınca (KSO), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın açılış töreninde, savunma sanayisinin yüzde 80'den fazlasının yerli ürün olduğunu, dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını azami ölçüde karşılamak üzere çalıştıklarını söyledi.

Savunma sanayiinde 180'den fazla ülkeye ihracat yapıldığına değinen Görgün, "Geçtiğimiz yıl Allah'a çok şükür 7,1 milyar dolar ile bir önceki seneye göre yüzde 29 artışla ihracat rekoru kırılmıştır. Dün tüm ihracat rakamları ve savunma sanayi rakamları ilgili bilgilendirmeyi de kamuoyuyla paylaştık. Bugün 10 ayda 6,7 milyar dolara ulaşmış bir ihracat rakamımız var. Ülkenin tüm ihracatının yaklaşık yüzde 3,5'ini karşılar duruma gelmiştir." diye konuştu.

Bu oranları artırmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Görgün, savunma sanayisinde yaklaşık 100 bin çalışanın ülke ihracatına kişi başı yaklaşık 70 bin dolar katma değer sağladığını söyledi. Konya'da 12 organize sanayi bölgesi olduğunu aktaran Görgün, Konya'nın 3,5 milyar dolarlık ihracatının içinde yaklaşık 500 milyon dolar savunma sanayi ihracatı olduğunu bildirdi. Savunma sistemlerinde yüzde yüz başarı için bir makinenin her bir parçasının kusursuz üretilmesi gerektiğini, bazen bir ürün için yüzlerce firmanın bir araya gelerek çalıştığını aktaran Görgün, şunları kaydetti: "Savunma sanayi aslında kalite süreçleriyle birlikte bir dönüşümü beraberinde getirmektedir. Bu anlamda biraz evvel söylediğim 12 organize sanayi bölgesinin, 2 bin 500'ün üzerindeki sanayici, savunma sanayi ekosistemiyle beraber, çalışan firmalarıyla, bu disiplin ve kültürde, o anlayışla ileride de bu katma değerli, kilogram başı 1000 dolarlara, 10 bin dolarlara, 15 bin dolarlara ulaşan üretimleri yapabileceğini hepimiz biliyoruz."

- "6 katın üzerinde ihracat artışı yakaladık" KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen de 164 katılımcının, kurum ve kuruluşun stant açtığı organizasyon kapsamında, firmaların ikili iş görüşmeleri yaparak hem yeni iş birlikleri kuracağını hem de tedarikçi olmak isteyen firmalar için yeni bir sürecin kapısının aralanacağını söyledi. Konya'nın 186 ülkeye yıllık 3,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çeken Büyükeğen, şöyle konuştu: "İhracatımızın yüzde 97'sini sanayi ürünleri oluşturuyor. Makine ve aksamları, otomotiv, savunma ve havacılık sanayi, kimya, plastik, gıda, demir-çelik, ayakkabı ve döküm gibi sektörlerde faaliyet gösteren, uluslararası başarıya ulaşmış güçlü firmalarımızla Türk sanayisine yön verir hale geldik. Pek çok sektörde Türkiye’nin öncü şehirleri arasındayız. Öyle ki Türkiye’de makine sektörünün 4. büyük, otomotiv endüstrisinin 7. büyük, bizlerin bugün bir araya gelmesine vesile olan savunma ve havacılık sanayiinin 4. büyük ihracatçısı konumuna ulaştık."

Büyükeğen, 2015'te Konya'nın savunma sanayi ihracatının 26 milyon 700 bin dolar olduğunu, 2024'te bu rakamın 165 milyon 700 bin dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: "Yani 6 katın üzerinde ihracat artışı yakaladık. Bu yılın 9 ayında ise sektördeki ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30’a yakın artırarak, 151 milyon dolar seviyesine ulaştırdık. İnşallah bu yılın sonunda, geçtiğimiz yılın rakamını aşarak, yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum. Yine baktığımızda, silah ve mühimmat üretimi yapan 337 firmayla sektörde stratejik bir çözüm ortağı haline geldik. Şehrimiz, bu alanda Türkiye’deki toplam üreticilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Askeri silah ve parça imalatında ise Türkiye’deki toplam üretimin yüzde 53’ünü gerçekleştiriyoruz. Tabanca, revolver, askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar sektöründe de 185 üreticimizle, Türkiye’nin en büyük üretim üssüyüz. Rakamların da gösterdiği gibi, şehrimizde savunma sanayiyle ilgili güçlü ve gelişime son derece açık bir ekosistem oluşmuş durumda. Konya Sanayi Odası olarak bu ekosistemi daha da geliştirmek için yoğun bir çalışma takvimi oluşturmuş durumdayız."

Konuşmaların ardından protokol heyeti stantları gezerek sergilenen ürünlere ve savunma sanayii firmalarına ilişkin bilgi aldı. Açılış törenine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Savunma Sanayii Başkanı Görgün'ün yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Hava Savunma ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yusuf Diker, 3. Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Dominik, Ruanda Moritanya İslam Cumhuriyeti büyükelçileri ve sanayici iş insanları katıldı. ASELSAN'ın ana sponsorluğunda düzenlenen fuarda, ROKETSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), BMC gibi ana sanayi firmaları başta olmak üzere çok sayıda firma ve kurum ürünlerini sergiliyor.