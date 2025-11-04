Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adana-Aksaray kara yolunun Zengen Mahallesi mevkisinde Y.İ. idaresindeki 07 AUO 387 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Y.İ., R.İ., Z.İ., E.İ., K.İ. ve E.İ. yaralandı.
Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
