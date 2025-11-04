Habertürk
        Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı

        Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Giriş: 04.11.2025 - 22:00 Güncelleme: 04.11.2025 - 22:00
        Konya'da takla atan otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Adana-Aksaray kara yolunun Zengen Mahallesi mevkisinde Y.İ. idaresindeki 07 AUO 387 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

        Kazada sürücü Y.İ., R.İ., Z.İ., E.İ., K.İ. ve E.İ. yaralandı.

        Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

