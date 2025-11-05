İçişleri Bakanı Yerlikaya, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nda konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 23 yılda Türkiye, savunma sanayisinde büyük bir paradigma değişimi yaşadığını belirterek, "Yerlilik oranını yüzde 20'lerden, yüzde 80'lerin üzerine taşıyan, tasarımdan seri üretime kadar, tüm zinciri millileştiren bir Türkiye doğmuştur. Bu başarı, yalnızca bir teknolojik atılım değil, aklın, sabrın ve inancın birleştiği bir medeniyet dirilişidir." dedi.

Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı, Konya Sanayi Odasınca (KSO), Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle TÜYAP Konya Fuar Merkezi'nde düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın açılış töreninde,﻿ Konya'nın bir şehirden çok daha fazlası, bir ruh, bir azim, bir istiklal hattı olduğunu söyledi.

Bin yıldır Anadolu'nun kalbi olan bu toprakların, milletin inancıyla, ihlasıyla, aşkıyla kök saldığı, medeniyetin mayasını tuttuğu bir irfan yurdu olduğunu anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Konya, bugün de aynı ruhla, büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne güç katıyor. Bir ülkenin üretim gücü, onu ayakta tutan örgütlü yapılarla mümkündür. Oda ve borsalarımız, girişimcinin yol arkadaşı, üreticinin güveni, ihracatçının pusulasıdır. Sanayi ve ticaret odaları da üretim ekonomisinin omurgasıdır. Yatırımcının önünü açar, girişimciye rehberlik eder, özel sektör ile devlet arasında köprü kurar. Bugün, bu vizyonun en güçlü temsilcilerinden biri olan Konya Sanayi Odamızın öncülüğünde, 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında bir aradayız."

Konya'nın, savunma sanayi alanında da artık sadece bir üretim merkezi değil, bir vizyon üssü olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, ASELSAN gibi stratejik firmaların yanı sıra, 24 AR-GE ve tasarım firması ile Konya'nın ülkenin savunma kapasitesine güç katan, yüksek teknoloji odaklı bir ekosistemi başarıyla inşa ettiğini dile getirdi. - "Savunma sanayi, egemenliğin zırhı, caydırıcılığın dili, barışın sigortasıdır" Savunma teknolojilerinde AR-GE ve askeri harcamaların, küresel ölçekte 2,7 trilyon doların üzerine çıktığını vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu: "Savunma sanayi, egemenliğin zırhı, caydırıcılığın dili, barışın sigortasıdır. Bu alanda güçlü olmayanın, sözünün sınırları da dardır. Günümüz dünyasında haklı olmak tek başına yetmez, kuvvetli olmak da şarttır. Son 23 yılda Türkiye, savunma sanayisinde büyük bir paradigma değişimi yaşamıştır. Yerlilik oranını yüzde 20'lerden, yüzde 80'lerin üzerine taşıyan, tasarımdan seri üretime kadar, tüm zinciri millileştiren bir Türkiye doğmuştur. Bu başarı, yalnızca bir teknolojik atılım değil, aklın, sabrın ve inancın birleştiği bir medeniyet dirilişidir. Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki artık Türkiye’nin savunma sanayi ürünleri, dünya piyasalarına damga vurmaktadır. Ancak küresel rekabetin hızlandığı bu çağda, büyük ve güçlü Türkiye için, daha çok çalışmamız, daha fazla üretmemiz ve inovasyona daha fazla odaklanmamız gerekiyor."

Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı"nın güçlü devlet, rekabetçi ekonomi, tam bağımsız savunma vizyonu olduğunu belirterek, bu vizyonun yalnızca merkezi idarenin değil, iş dünyasının, üniversitelerin, teknoparkların, odaların, girişimcilerin omuzlarında yükseleceğine dikkati çekti. - "Kara vatan, mavi vatan ve siber vatanda; tereddütsüz, tavizsiz, 7/24 görevdeyiz" Her "Konya Savunma Sanayi Tedarikçileri Buluşması"nın, bir öncekinden daha da güçlendiğine işaret eden Yerlikaya, "Katılımcı ülkeler, firmalar artıyor, iş görüşmeleri daha çok iş bağlantısına dönüşüyor. Bu tablo, Konya Sanayi Odası'nın vizyonunu, sanayicimizin kapasitesini ve Türkiye'nin savunma ekosistemindeki itibarını gözler önüne seriyor. Üretim, bağımsızlığımızın ve kalkınmamızın teminatıdır. Sanayi, güçlü bir ekonominin temel taşıdır. Bugünün dünyasında, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik, siber güvenlik, karbon ayak izi ve yapay zeka temelli üretim hatları, artık rekabetin yeni dili olmuştur. Konya sanayicisi bu dili konuşuyor, Türkiye'nin teknoloji yürüyüşüne hız katıyor." ifadesini kullandı.