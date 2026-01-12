Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        SOBE Vakfı çevrim içi eğitim hizmetlerini sürdürüyor

        Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı otizmli bireylerin nitelikli eğitime erişimini artırmak amacıyla 2023'te başlattığı çevrim içi eğitim hizmetlerini, yurt içi ve yurt dışında sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 13:05 Güncelleme: 12.01.2026 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOBE Vakfı çevrim içi eğitim hizmetlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı otizmli bireylerin nitelikli eğitime erişimini artırmak amacıyla 2023'te başlattığı çevrim içi eğitim hizmetlerini, yurt içi ve yurt dışında sürdürüyor.

        Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Hollanda, Lüksemburg ve Avusturya'da yürütülen çevrim içi eğitim programları, bireysel gelişim ihtiyaçlarını esas alan bir model doğrultusunda uygulanıyor. Eğitim süreci, çocuğun gelişim düzeyinin belirlenmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerle başlıyor. Bilişsel, iletişim, sosyal beceri ve günlük yaşam alanlarındaki gelişim düzeyleri analiz ediliyor.

        SOBE Vakfı'ndan yapılan açıklamada, eğitim yaklaşımında ailenin sürece aktif katılımının temel bir unsur olduğu vurgulandı.

        Ailelerin, ev ortamında uygulamaları doğru ve sürdürülebilir biçimde devam ettirebilmeleri amacıyla eğitim videoları ve düzenli bilgilendirmelerle desteklendiği belirtilen açıklamada, ailelerin, SOBE Eğitim Platformu (SOBEP) üzerinden çocuklarının eğitim süreçlerini anlık olarak takip edebildiği, uygulanan programların, performans verileri ve ilerleme raporlarına şeffaf ve erişilebilir şekilde ulaşabildiği aktarıldı.

        İhtiyaç duyulması halinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin sürece dahil edildiği belirtilen açıklamada, ailenin gereksinimlerinin değerlendirilerek uygun müdahale planlarının oluşturulduğu ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        “Ortak rapor” çalışmalarında ana başlıklar belirlendi
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        Babasını baltayla öldürüp kireçlemişti! Böyle evlat olmaz olsun!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        Müşterilerini dolandırdı... Afrika'da iş yeri açtı!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Bakanlıktan fahiş fiyatlara 2 milyar 658 milyon TL ceza
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        Putin Venezuela konusunda neden sessiz kaldı?
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Hüyük'te hayırseverler taziye aracı yaptırdı
        Hüyük'te hayırseverler taziye aracı yaptırdı
        Beyşehir'deki Gürlevik Çağlayanı yeniden hayat buldu
        Beyşehir'deki Gürlevik Çağlayanı yeniden hayat buldu
        Konya'nın kayak merkezi beyaza boyandı
        Konya'nın kayak merkezi beyaza boyandı
        9 yıldır aranan FETÖ firarisi kardeşinin kimliğiyle saklandığı evde yakalan...
        9 yıldır aranan FETÖ firarisi kardeşinin kimliğiyle saklandığı evde yakalan...
        Konya'da kardeşinin kimliğiyle gizlenen 9 yıllık FETÖ firarisi yakalandı
        Konya'da kardeşinin kimliğiyle gizlenen 9 yıllık FETÖ firarisi yakalandı
        Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar güven tazeledi
        Seydişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Aypar güven tazeledi