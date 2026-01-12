SOBE Vakfı çevrim içi eğitim hizmetlerini sürdürüyor

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı otizmli bireylerin nitelikli eğitime erişimini artırmak amacıyla 2023'te başlattığı çevrim içi eğitim hizmetlerini, yurt içi ve yurt dışında sürdürüyor.

Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Hollanda, Lüksemburg ve Avusturya'da yürütülen çevrim içi eğitim programları, bireysel gelişim ihtiyaçlarını esas alan bir model doğrultusunda uygulanıyor. Eğitim süreci, çocuğun gelişim düzeyinin belirlenmesine yönelik kapsamlı değerlendirmelerle başlıyor. Bilişsel, iletişim, sosyal beceri ve günlük yaşam alanlarındaki gelişim düzeyleri analiz ediliyor.

SOBE Vakfı'ndan yapılan açıklamada, eğitim yaklaşımında ailenin sürece aktif katılımının temel bir unsur olduğu vurgulandı.

Ailelerin, ev ortamında uygulamaları doğru ve sürdürülebilir biçimde devam ettirebilmeleri amacıyla eğitim videoları ve düzenli bilgilendirmelerle desteklendiği belirtilen açıklamada, ailelerin, SOBE Eğitim Platformu (SOBEP) üzerinden çocuklarının eğitim süreçlerini anlık olarak takip edebildiği, uygulanan programların, performans verileri ve ilerleme raporlarına şeffaf ve erişilebilir şekilde ulaşabildiği aktarıldı.