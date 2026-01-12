Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kardeşinin kimliğiyle gizlenen 9 yıllık FETÖ firarisi yakalandı

        Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 9 yıldır aranan şüpheli, kendi kimliği gibi kullandığı kardeşinin kimliğiyle saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 12:21 Güncelleme: 12.01.2026 - 12:21
        Konya'da kardeşinin kimliğiyle gizlenen 9 yıllık FETÖ firarisi yakalandı
        Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 9 yıldır aranan şüpheli, kendi kimliği gibi kullandığı kardeşinin kimliğiyle saklandığı evde yakalandı.

        Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Hakkari 3. Ağır Ceza Mahkemesince 2017'den bu yana aranan A.U.A.'nın izini sürdü.

        TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 9 yıldır firari olan A.U.A.'nın Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne annesini yolcu etmeye geldiği tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler ulaşana kadar şüpheli otogardan ayrıldı.

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin 6 Ocak'ta, akşam saatlerinde yanında bir kadınla tekrar otogara geldiğini tespit etti. Burada yapılan GBT kontrolünde şüphelinin, kardeşi M.A.'nın kimliğini beyan ettiği ve M.A.'nın aranması olmadığı için serbest bırakıldığı anlaşıldı.

        Polisin ekipleri, kardeş M.A.'nın o saatlerde aracıyla şehrin başka bir noktasında olduğunu belirleyince, şüphelinin "kimlik sahteciliği" yaptığı anlaşıldı.

        Şüphelinin kardeşi M.A.'nın bilgileriyle bir otelde konakladığı, ancak ücretini peşin ödediği otelden "Cenazem var." diyerek erken ayrıldığı belirlendi. Şüphelinin yanındaki kadının Antalya'ya gitmek üzere otogara gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, kadının taksiyle geldiği adresi tespit etti.

        Sille Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda A.U.A. gözaltına alındı.

        Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda kardeşine ait kimlik ve kardeşinin bilgilerini içeren dokümanlar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U.A. tutuklandı.

        Şüpheliye yer temin eden 1 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

