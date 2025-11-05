Konya'da "4. Uluslararası Balkanlar'da Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu" başladı.

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil, Taş Bina'da düzenlenen programın açılışında, kurum olarak, Türkiye'nin eğitim alanındaki zengin tecrübesini dünyayla paylaşmak, bunu yaparken de zenginleştirmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bu kapsamda bazı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Özdil, "Türk Maarif Ansiklopedisi'ni hazırladık. Bunun yanında yarı akademik diyebileceğimiz Maarif Uluslararası Eğitim Dergisi uzun zamandır yayın hayatına devam ediyor. Bir taraftan da çeşitli akademik işbirlikleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Özdil, İstanbul'un yeniden eğitimin güncel meselelerinin konuşulduğu bir merkez haline gelebilmesi için dünyadan politika yapıcıların, akademisyenlerin, kanaat önderlerinin, öğretmen ve öğrencilerin bir araya geleceği İstanbul Eğitim Zirvesi'ni 5 ve 6 Aralık'ta düzenleyeceklerini belirtti.

Bu sempozyumda Afrika ile ilgili bir sunumun da olduğunu anlatan Özdil, şunları kaydetti:

"Türkiye Maarif Vakfı olarak 64 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Faaliyetimizin olmadığı bir coğrafyanın kalmadığını ifade edebilirim. 'Balkanlar'da Göç ve Göçün İzleri' paneli meselesi için Konya çok verimli bir toprak. Balkanlar'ın tarihi açısından, Türkiye'nin Balkanlar'daki tarihi açısından da çok önemli fırsatlar sunan bir şehir. Göç ve dil ilişkisi konuşulurken, genellikle hep göçmenin yaşadığı zorluklar, dilini koruması noktasında karşılaştığı tehditler, dilin değişimi gibi birlikte konuşulan meseleler... Ancak bizim meselemiz bu konunun sadece olumsuz gündemle konuşulmaması gerektiğini de gösteren bir meseledir." - "Balkanlar değişik göç hareketlerinin merkezi haline gelmiştir" New York Tirana Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Güneş ise göç olgusunun Hazreti Adem ile başladığını, Hazreti Muhammed ile devam ettiğini dile getirdi. İnsanların çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Güneş, "Balkanlar, değişik göç hareketlerinin merkezi haline gelmiştir. Çünkü Balkanlar, Avrupa ile Asya arasında bir köprü vazifesi görmüştür. Günümüze baktığımızda ise Balkanlar'da çok ciddi bir şekilde göç olayına şahit oluyoruz. Dolayısıyla göç olayı incelendiğinde insanların bir kimlik ikilemiyle karşı karşıya olduğunu görmekteyiz." ifadelerini kullandı.