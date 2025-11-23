Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç öldü

        Konya'da çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 21:17 Güncelleme: 23.11.2025 - 21:17
        Konya'da bıçaklı kavgada 17 yaşındaki yabancı uyruklu genç öldü
        Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Meydanı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.K, yabancı uyruklu M.E.M'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan M.E.M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli M.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

