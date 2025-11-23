Habertürk
Habertürk
        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir'den kısa kısa

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 23.11.2025 - 09:35
        Seydişehir'den kısa kısa
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde tüfekle yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Akraba oldukları öğrenilen iki kişi, Bağarası Bölgesinde arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.C. yanında bulunan tüfekle A.D'yi yaraladı.

        Yaralanan A.D. Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri olay yerinden kaçan S.C'yi kısa sürede yakalayarak göz altına aldı.

        - İki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        İ.Ç. idaresindeki 42 ZH 644 plakalı otomobil, Aktaş Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesinde B.A. yönetimindeki 42 FJC 62 plakalı otomobille çarpıştı.

        Sürücü İ.Ç, eşi M.Ç. ile çocukları E.E.Ç yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

