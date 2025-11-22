Habertürk
Habertürk
        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ali Akkanat Kampüsü için fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 15:43 Güncelleme: 22.11.2025 - 15:43
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'nın Beyşehir ilçesinde Ali Akkanat Kampüsü için fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulunda söyleşi ve fidan dikme etkinliği düzenlendi.

        Beyşehir Ömer Akkanat Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Dr. Serhat Kurt'un yaptığı etkinlikte "orman bilinci" konulu söyleşiye Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın ve SÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet Zengin konuşmacı olarak katıldı.

        Söyleşinin ardından fidanlar toprakla buluşturuldu.

        - Beyşehir Belediyesi hasta yakınlarına kafe hizmeti sunacak

        Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Devlet Hastanesi acil servisi girişi karşısında yeni bir bina inşa ettirdi.

        Belediye Başkanı Adil Bayındır, yapımında son aşamaya gelinen yeni binanın hastaneye gelen hasta yakınları ve vatandaşlara kafe hizmet vereceğini söyledi.

        Bayındır, kafenin kısa süre içinde açacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

