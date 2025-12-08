Seydişehir'de kaybolan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi

Seydişehir ilçesinde kaybolan 11 büyükbaş hayvan, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çavuş Jandarma Karakolu personelin yaptığı çalışma sonucu bulundu.

Çavuş Mahallesi'nde yaşayan Şeref Gökpınar kendisine ait olan 11 adet büyükbaş hayvanın otladığı sırada kaybolduğunu fark ederek durumu Çavuş Jandarma Karakoluna bildirdi.

Ekipler, kaybolan büyükbaş hayvanları havanın yağışlı olması sebebiyle ayak izlerini takip ederek Çavuş Mahallesi ile Ufacık Mahallesi sınırları arasında bulunan Anamur Yaylası mevkisinde buldu.