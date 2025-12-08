Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de kaybolan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi

        Seydişehir ilçesinde kaybolan 11 büyükbaş hayvan, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çavuş Jandarma Karakolu personelin yaptığı çalışma sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 12:01 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:01
        Seydişehir'de kaybolan büyükbaş hayvanlar sahibine teslim edildi
        Seydişehir ilçesinde kaybolan 11 büyükbaş hayvan, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çavuş Jandarma Karakolu personelin yaptığı çalışma sonucu bulundu.

        Çavuş Mahallesi'nde yaşayan Şeref Gökpınar kendisine ait olan 11 adet büyükbaş hayvanın otladığı sırada kaybolduğunu fark ederek durumu Çavuş Jandarma Karakoluna bildirdi.

        Ekipler, kaybolan büyükbaş hayvanları havanın yağışlı olması sebebiyle ayak izlerini takip ederek Çavuş Mahallesi ile Ufacık Mahallesi sınırları arasında bulunan Anamur Yaylası mevkisinde buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

