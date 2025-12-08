Habertürk
Habertürk
        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir'de "Konya Öğretmen Akademileri" projesinin 4. dönem etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 15:57 Güncelleme: 08.12.2025 - 15:57
        Seydişehir'den kısa kısa
        Seydişehir'de "Konya Öğretmen Akademileri" projesinin 4. dönem etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Valilik himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programda Müzik Akademisi etkinliğinin konuğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gönül oldu.

        Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Prof. Dr. Gönül Türk Müziğinin tarihsel gelişimi, geleneksel yapıları ve müziğin eğitimle ilişkisi üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

        Program sonunda Prof. Dr. Mehmet Gönül'e teşekkür plaketi takdim edildi.

        - İlçe Emniyet Müdürlüğünün acı günü

        Seydişehir ilçesinde görevli polis memuru geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Tencere (51) gece evinde kalp krizi geçirdi. Tencere evinde hayatını kaybederken, cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis memuru için Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

        ​​​​​​​Tencere'nin cenazesi burada yapılan tören ve duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Derbent ilçesine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

