Seydişehir'den kısa kısa

​​​​​​​Tencere'nin cenazesi burada yapılan tören ve duanın ardından defnedilmek üzere memleketi Konya'nın Derbent ilçesine gönderildi.

Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Prof. Dr. Gönül Türk Müziğinin tarihsel gelişimi, geleneksel yapıları ve müziğin eğitimle ilişkisi üzerine kapsamlı bir sunum yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Valilik himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programda Müzik Akademisi etkinliğinin konuğu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gönül oldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.