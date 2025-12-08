Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor

        Konya'da, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Türbe Önü Buluşmaları" ve "Selsebil Konserleri" düzenlendi.

        Giriş: 08.12.2025 - 14:38 Güncelleme: 08.12.2025 - 14:38
        Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri etkinliklerle sürüyor
        Konya'da, Hazreti Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında "Türbe Önü Buluşmaları" ve "Selsebil Konserleri" düzenlendi.

        "Huzur Vakti" temasıyla gerçekleştirilen törenler çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

        Törenler kapsamında her gün Mevlana Meydanı'ndaki "Türbe Önü Buluşmaları" ile Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Selsebil Konserleri"ne ziyaretçiler ilgi gösteriyor.

        Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Türbe Önü Buluşmaları" çerçevesinde "Mevlana'nın Entelektüel ve Manevi Mirasına Genel Bir Bakış" başlığında Prof. Dr. Bilal Kuşpınar vatandaşlarla buluştu.

        Mevlana Kültür Merkezi'ndeki "Selsebil Konserleri"nde ise Emre Merallı ve İrem Sağer Güven, "Ruhun Yansımaları" başlığında eserler sergiledi.

        Etkinlikler kapsamında 17 Aralık'a kadar "İstanbul Mushafı Konya Sergisi" ve "Mevlana Temalı Yedi Öğüt Sergisi" Mevlana Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturuluyor.

